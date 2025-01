Van der Poel weer in actie, ondanks gebroken rib

Mathieu van der Poel blijkt bij zijn val in de veldrit van Loenhout eind december een rib te hebben gebroken. Eerder werd gedacht dat er sprake was van gekneusde ribben. De wereldkampioen veldrijden meldde zich begin deze maand daarom af voor de wereldbekercross in Dendermonde.

Van der Poel raakte gewond bij een val tijdens de cross van Loenhout. Zijn ploeg Alpecin-Deceuninck meldde toen dat hij zijn ribben had gekneusd. Nu blijk dat Van der Poel er toch iets erger aan toe was.