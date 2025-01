PSV weet topvorm nog niet terug te vinden, maar wint wel van brutaal NAC

PSV heeft voor het eerst dit jaar drie punten gepakt in de Eredivisie. In eigen huis werd NAC Breda met veel moeite verslagen. De provinciegenoot nam via Leo Sauer brutaal de leiding in het Philips Stadion en speelde een goede wedstrijd. Toch ging de ploeg van Carl Hoefkens met lege handen naar huis. Na 90 minuten stond er een 3-2 eindstand op het scorebord.

Nee, de dip van PSV is nog niet over. Daarover was iedereen het zaterdagavond eens. In eigen huis had de koploper van de Eredivisie de grootst mogelijke moeite met NAC. De ploeg die vorig seizoen afsloot als de nummer 8 van de Keuken Kampioen Divisie was met een brutaal strijdplan afgereisd naar Eindhoven en kwam verrassend maar verdiend op voorsprong.

Eerder was een treffer van Sydney van Hooijdonk afgekeurd vanwege een overtreding. Elias Már Ómarsson had de 1-0 een paar minuten later ook op zijn schoen, maar hij stuitte op PSV-doelman Walter Benitez. De derde mogelijkheid voor NAC leverde wel de openingstreffer op. Dit keer was het Sauer die in de rebound raak schoot.