Automobilist zwaargewond na klap op zwerfkei, tweede keer in korte tijd

Een automobilist is zaterdagnacht ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in Riel. De bestuurder botste rond kwart voor twee op de Tilburgseweg vol op een grote zwerfkei die als decoratie op een wegversmalling stond. Het slachtoffer zat na de klap bekneld in de zwaar beschadigde auto en moest door de brandweer worden bevrijd.

Het slachtoffer is vervolgens met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist kwam vanuit de richting Goirle. Waarschijnlijk heeft de bestuurder niet in de gaten gehad dat er sprake was van een wegversmalling. Door de enorme klap belandde de kei vanaf de wegversmalling midden op de weg.

Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision.

Opvallend is dat op 16 december op dezelfde plek een soortgelijk ongeluk gebeurde. Ook toen raakte een automobilist ernstig gewond na een klap op de zwerfkei.

LEES OOK: Automobilist zwaargewond na botsing tegen zwerfkei, enorme ravage De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk zaterdagnacht. Een bewoner uit de buurt vertelde na het ongeluk half december tegen Omroep Brabant dat het op de bewuste plek in Riel vaker misgaat. Daar waar de weg versmalt, zouden voertuigen regelmatig in de problemen komen. "Iedere maand gebeurt hier wel iets," zei de man toen, wijzend op de wieldoppen die vaak langs de weg te vinden zijn. Toch was het toen volgens hem de eerste keer dat een auto daadwerkelijk tegen de kei aan reed. Zaterdagnacht gebeurde dat opnieuw. De kei heeft een symbolische betekenis voor het dorp; Riel staat namelijk bekend als 'kaaiengat' tijdens carnaval.

Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision.