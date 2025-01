Mishandeling in uitgaansgebied, twee slachtoffers naar het ziekenhuis

Twee jongens zijn zondagochtend vroeg gewond geraakt bij een mishandeling op het Stratumseind in Eindhoven. Een woordenwisseling tussen twee groepen jongeren in het uitgaansgebied in de stad zou uit de hand zijn gelopen. Een van de jongens werd te grazen genomen en ook een tweede jongen uit dezelfde groep raakte gewond.

Allebei de slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen liep verwondingen op in zijn gezicht.

Foto: SQ Vision.

De politie verstuurde iets voor half zes zondagochtend een persalarm voor een steekpartij. Deze melding werd even later ingetrokken omdat niet duidelijk is of er bij de mishandeling een mes is gebruikt. De politie is nog op zoek naar de daders van de mishandeling. Zij zouden weg zijn gelopen in de richting van het station.