Twee zwaargewonden bij ongeluk op A59: auto belandt in vangrail, weg dicht

Een man en een vrouw zijn zondagochtend vroeg op de A59 bij Vlijmen ernstig gewond geraakt bij een ongeluk. De twee kwamen vanuit Waalwijk en reden richting Den Bosch toen het rond kwart over zes misging. Ze raakten met hun auto links in de berm, de bestuurder verloor de macht over het stuur en de auto kwam vervolgens rechts van de weg in de vangrail terecht.

De slachtoffers zijn met spoed met twee ambulances naar het ziekenhuis gebracht. De A59 is zondagochtend vanuit Waalwijk in de richting van Den Bosch, dit tussen Nieuwkuijk en Vlijmen, dicht zodat de politie onderzoek kan doen.

Foto: Bart Meesters / SQ Vision.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het viaduct over de A59 bij de Heidijk. Voor zover bekend waren er bij het ongeluk geen andere weggebruikers betrokken.

Foto: Bart Meesters / SQ Vision.

Omleiding

Voor verkeer vanuit Breda in de richting Den Bosch is vanaf knooppunt Hooipolder een omleiding ingesteld, volg de richting Breda/Tilburg (A27, A58, A65).

Beeld: anwb.nl.