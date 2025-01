Vrouw (61) en man (48) zwaargewond bij ongeluk op A59: auto in vangrail

Een man (48) uit Vlijmen en een vrouw (61) uit Den Bosch zijn zondagochtend vroeg op de A59 bij Vlijmen ernstig gewond geraakt bij een ongeluk. De twee kwamen vanuit Waalwijk en reden richting Den Bosch toen het rond kwart over zes misging. Ze raakten vermoedelijk met hun auto links van de weg in de berm, de vrouw verloor vervolgens de macht over het stuur waarop de auto rechts van de weg in de vangrail terechtkwam.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het viaduct over de A59 bij de Heidijk. Er waren geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. De vrouw zat achter het stuur van de auto. Van haar zal bloed worden afgenomen om te kijken of er alcohol of drugs in het spel was. Ook haar telefoon is in beslag genomen om te kijken of ze op het moment dat het misging op haar telefoon bezig was. Dat is allebei standaardprocedure in het geval van een ernstig ongeluk.