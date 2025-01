Omwonenden na autocrash op zwerfkei: 'Verkeersregels gelden hier niet'

Een auto is zaterdagnacht met flinke vaart tegen een zwerfkei aan de rand van Riel gereden. Volgens buurtbewoners gaat het keer op keer mis bij de wegversmalling. De automobilist, een man van 23 uit Tilburg, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De brokstukken van de auto liggen nog in de berm, maar de kei is inmiddels verdwenen. "Het is keigevaarlijk hier, maar de kei moet blijven", vinden buurtbewoners.

Ze zijn wereldberoemd in Riel: keien. Tijdens carnaval wordt het dorp omgedoopt tot Kaaiengat. Overal in Riel liggen ze, maar één kei, bij de wegversmalling waar je het dorp binnenrijdt, delft telkens het onderspit: “Een paar weken geleden was er ook al iemand tegen aangereden”, vertelt buurtbewoner Daphne van Schaijk. Toch ligt de schuld volgens haar niet bij de kei: “Hij ligt er al jaren, maar er wordt hier zo achterlijk hard gereden. Ruim van tevoren staat een snelheidsbord met een limiet van 30. Als je je daaraan houdt, kun je er gemakkelijk omheen rijden.” LEES OOK: Automobilist (23) in 'kritieke toestand' in ziekenhuis na klap op zwerfkei Langs de versmalling wapperen vaandels van Riel. ‘Kaaigoed’, staat erop geschreven. Toch gaat het allesbehalve goed, volgens buurtbewoner Nick Janssen. Hij komt geregeld brokstukken van auto’s in de berm tegen en vermoedt dat de automobilist met te hoge snelheid Riel binnen wilde rijden. "Maar voorkomen dat iemand te hard rijdt, dat doe je niet met een wegversmalling”, vertelt hij. “Het bewijs zie je hier liggen”, zegt Nick terwijl hij een Skoda-embleem uit het gras vist.

"Verkeersregels gelden hier niet, het is het recht van de sterkste."