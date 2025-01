Veel bier, Amerikaanse fans en een Belgische kerstman in Hoogerheide

De biertap draait zondag overuren in Hoogerheide. Duizenden mensen kijken tijdens de GP Adrie van der Poel naar de beste veldrijders ter wereld en daar hoort bij velen een pilsje bij. Zelfs vanuit de Verenigde Staten zijn fans naar het Brabantse parcours gekomen. "We zijn gek op wielrennen en hebben spontaan besloten om te boeken", aldus Ivan en Kelly Farnsworth.

Het Amerikaanse echtpaar geniet van de topsport en de gezelligheid langs het parcours. "We zijn vaker in Nederland geweest, maar dit keer vanwege de sport. Op televisie kijkt mijn man heel veel naar wielrennen en hij zei dat hij een keer naar het veldrijden wilde. Via internet heb ik tickets geboekt en dit weekend zijn we ook naar de wedstrijd in het Belgische Maasmechelen geweest", zegt Kelly. "Het is erg koud, daarom blijven we niet veel langer in Nederland. Ik heb drie broeken over elkaar aangetrokken."

Het Amerikaanse echtpaar. (Foto: Leon Voskamp)

In de feesttent valt Wesley op vanwege zijn kerstmanpak. Niet dat de Belg denkt dat het nu kerst is, maar hij was door vrienden in het pak gehesen vanwege zijn vrijgezellenfeest. "Bier drinken, door de modder lopen en nog meer bier drinken. En ik krijg de opdracht om zakjes snoep te verkopen voor 5 euro", zegt hij terwijl hij een grote slok van zijn pilsje neemt. "De wedstrijd bij de vrouwen interesseert me niet, ik ga bij de mannen Thibau Nijs aanmoedigen. En Mathieu van der Poel mag van mij ook winnen, dat is een halve Belg."

Kerstman Wesley.

Dweilband t Nuk Me Niks zorgt in de modder van 'hun' Hoogerheide voor feestmuziek. "We zijn al 25 jaar bij de cross.. Een jubileum voor ons en ieder jaar is het weer supergezellig", zegt Monique die 's ochtends vroeg haar eerste biertje opende. "Vanavond gaan we tot laat door, dat hoort erbij." Mark van de dweilband draagt een muts van veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado. "Haar fanclub kwamen we tegen in de kroeg en we kregen de muts. Maar wij zijn niet een klein beetje voor Mathieu van der Poel, maar een 'bietje heel veel'."

Ooms en tantes van Fem van Empel, Frank draagt de vlag. (Foto: Leon Voskamp)

Bij de vrouwenwedstrijd viel Fem van Empel net buiten het podium. Haar familie is desondanks trots op de wereldkampioene uit Den Dungen. "We zijn er bijna elke wedstrijd in binnen- en buitenland bij. Fem is weleens beter geweest dan dit weekend, maar het hoort erbij", zegt haar oom Frank. "Ze is tweede geworden in het eindklassement van de wereldbeker, daar mag ze tevreden mee zijn. We gaan ervan uit dat ze volgende week in Frankrijk haar regenboogtrui prolongeert." Ook supporter Frans van Boxmeer denkt dat Van Empel wereldkampioene blijft. "Altijd winnen lukt niet, maar volgende week slaat ze toe. Ik twijfel daar geen moment aan."