RKC verlaat laatste plek na zege op zwak Willem II

RKC heeft drie broodnodige punten gepakt in de strijd tegen degradatie. De Waalwijkers versloegen provinciegenoot Willem II met 2-0. Doelpunten van Mohamed Ihattaren en Tim van der Loo maakten het verschil. Het was een verdiende zege voor RKC dat de laatste plek weer verlaat. Willem II blijft staan in de middenmoot.

Een kat heeft zogenaamd negen levens, maar RKC doet dit seizoen een poging dat aantal te overtreffen. Al heel het seizoen heb je het idee dat het een kansloos verhaal is, maar op bepaalde momenten is daar dan toch ineens weer een moment van hartslag.

De druk voor de wedstrijd tegen Willem II, dat een keurig seizoen heeft en bivakkeert in de middenmoot, was enorm. De Waalwijkse club stond voor aanvang op de laatste plaats, maar ze had nog zicht op plek 16. Een plek die recht heeft op de nacompetitie.

Gevaarlijke corners

Maar om daarbij echt in de buurt te komen, waren drie punten tegen Willem II broodnodig. Die kwamen er ook mede dankzij een uitblinkende Mohamed Ihattaren. De middenvelder heeft duidelijk het plezier teruggevonden in Waalwijk en stond aan de basis van de 1-0. Twee keer testte hij al de Willem II-doelman Thomas Didillon direct vanuit een corner. De derde keer viel de bal daadwerkelijk via verdediger Tommy St. Jago binnen.

Vlak na rust werd de voorsprong zelfs verdubbeld via een afstandsschot van Tim van der Loo. RKC zat op rozen en ging uitstekende zaken doen. Willem II speelde misschien wel één van zijn minste wedstrijden van het seizoen.

Reden voor paniek is er nog zeker niet in Tilburg. De marge naar onderen is groot genoeg, al wachten wel pittige potjes tegen AZ en PSV. In Waalwijk is er na de 2-0 zege weer hoop. De formatie van trainer Henk Fraser heeft de rode lantaarn overgedragen aan Almere City FC. Volgende week wacht haar een absolute kraker tegen datzelfde Almere.