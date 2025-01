Missverkiezing voor powervrouwen: 'Wie mooi wil zijn moet pijn lijden'

In een zaaltje in 't Kraaienest in Breda zijn zondag tientallen vrouwen druk aan het oefenen voor de finale van een missverkiezing. Hoge hakken, prachtige jurken en de beste make-up. Alles wordt uit de kast getrokken voor de Brabantse voorronde van de Miss Universe-verkiezing.

Op hoge hakken en in een rij staan de vrouwen te wachten tot ze het podium kunnen betreden. "We zijn hier met z'n allen flink aan het oefenen. Gisteren hebben we de openingsact geleerd en dat gaat nu al best goed", vertelt Charlot van Gisbergen. De 29-jarige Charlot is geboren in een boerengezin uit Hooge Mierde. "Mijn vader heeft varkens, een oom heeft geiten en twee andere ooms hebben koeien. De nuchterheid zit in me. Ik zie er nu wel helemaal mooi uit, maar eigenlijk ben ik gewoon een boerendochter." Al bevalt het wereldje haar wel. "Ik hou van uitdaging, catwalk lopen, dansen en ik vind het leuk om mensen te inspireren. Ik wil graag mensen een stem geven. En dat zijn eigenlijk toch stiekem wel de dingen die passen bij een missverkiezing."

Charlot wil Miss Universe Noord-Brabant van dit jaar worden (foto: Tom Berkers).

Over twee weken strijdt Charlot in de finale in Uden om de titel 'Miss Universe Noord-Brabant'. Alle vrouwen vanaf 18 jaar mogen meedoen in deze categorie. Daarnaast wordt ook een 'Miss Teen' (15 tot en met 18 jaar) en een 'Miss Beauty' (19 tot en met 27 jaar) gekozen uit de 37 kandidaten.

"Ik heb er veel vriendinnen aan overgehouden."

De 17-jarige Jamy Peters uit Schijndel weet maar al te goed hoe het voelt om Miss Teen te worden. Zij won vorig jaar de titel. "Er komt veel op je af. Er wordt bijvoorbeeld gelet op je inzet en of je jezelf bent. Daarnaast heb ik er veel vriendinnen aan overgehouden." "En je krijgt een supermooie kroon", vult ze lachend aan. "Dat is echt de droom van ieder meisje. Je voelt je net een prinses." Al zit er ook een keerzijde aan de droom. "Ja, de kroon is wel zwaar. Als ik 'm afzet, dan zit er zelfs een deukje in mijn hoofd. Maar goed, wie mooi wil zijn moet pijn lijden."

Miss Beauty of Noord-Brabant 2024 is Danayé-Mila van Egmond (links) en Miss Teen of Noord-Brabant is Jamy Peters (rechts) (foto: Tom Berkers).

Naast Jamy zit een mogelijk opvolgster van de Schijndelse. Het is Jasmijn van Sambeek uit Oss. Met vijftien jaar is ze de jongste deelneemster van dit jaar. "Het is echt geweldig en heel bijzonder om mee te maken. Iedereen is ook zo lief." Als klein kind had ze niet durven dromen dat ze hier vandaag zou staan. "Ik hield er wel van om mezelf op te maken en mijn haar te doen. Maar dit is wel een meisjesdroom. Ik kijk uit naar de finale." Waar ook Lizzy van der Hoeff veel zin in heeft. "Het is wel spannend, maar ook heel leuk. Ik geniet er echt van. Nog even alles goed oefenen en dan moet het lukken."

"Het belangrijkste is om te groeien."

Vorig jaar deed de 18-jarige uit Eindhoven ook mee in de categorie Miss Beauty. "Ik heb toen veel geleerd. Dit jaar wilde ik opnieuw meedoen, want er is altijd ruimte voor meer groei. Ik doe dit met zoveel plezier. Het is gewoon echt mijn passie geworden." De winnaars van de finale van de Brabantse missverkiezing op 8 februari mogen later ook strijden om de landelijke titel. "De finale is een kers op de taart, maar het belangrijkste is om te groeien en om dingen mee te nemen die je hier geleerd hebt", sluit Charlot van Gisbergen af.