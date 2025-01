Motorrijder gewond na botsing met auto, N615 dicht

Een motorrijder is zondag gewond geraakt na een botsing aan de Smits van Oyenlaan (N615) in Nuenen. De bestuurder wilde afslaan bij de Kerkakkers, maar kwam in botsing met een auto. De motorrijder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond half zes. De motorrijder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg ligt bezaaid met brokstukken van het voertuig. De N615 is nog zeker een uur afgesloten, omdat er sporenonderzoek wordt gedaan. Bussen worden omgeleid. Automobilisten probeerden toch langs de afzetting te komen door onder meer via het gras en een andere rijbaan voorbij te rijden. De politie heeft de omgeving daarop nog ruimer afgezet.

Foto: SQ Vision.

Foto: SQ Vision.