Aanrijding legt treinverkeer tussen Boxtel en Eindhoven lam

Tussen Boxtel en Eindhoven rijden sinds maandagochtend iets na zeven uur geen treinen door een aanrijding. Daarvan ondervindt ook het treinverkeer tussen Den Bosch en Maastricht hinder, dat deels over dat traject rijdt. Naar verwachting duren de problemen tot ongeveer kwart voor tien. Eerder meldde de NS nog kwart over tien als eindtijd.

Ook op het traject tussen Amsterdam Centraal, Utrecht en Den Bosch is het treinverkeer verstoord door een aanrijding. Hierdoor rijden er minder intercity's. Ook op dit traject is de verwachting dat de hinder om kwart over tien voorbij is.