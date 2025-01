Automobilist botst op zwerfkei: slachtoffer (23) in ziekenhuis overleden

De 23-jarige man uit Tilburg die zaterdagnacht in Riel tegen een zwerfkei op een wegversmalling reed, is overleden. Dat bevestigt de politie maandagochtend. Het ongeluk gebeurde op de Tilburgseweg.

De automobilist lag na de botsing in kritieke toestand in het ziekenhuis. Daar is hij later aan zijn verwondingen overleden.

Botsing

Het slachtoffer zat na de klap bekneld in zijn zwaar beschadigde auto en moest door de brandweer worden bevrijd. Hij kwam met zijn auto vanuit de richting Goirle toen hij op de Tilburgseweg op de kei reed, die daar ter decoratie op een wegversmalling lag.

