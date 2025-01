Zeer onverwacht: 'PSV-verdediger Dams vertrekt naar Saudi-Arabië''

PSV-speler Matteo Dams zou op het punt staan te vertrekken naar Saudi-Arabië. De speler en Al-Ahli Saudi FC hebben volgens ingewijden een mondeling akkoord bereikt. Dat is zeer onverwacht: de 20-jarige verdediger stond op het punt zijn contract in Eindhoven te verlengen. De jonge talentvolle verdediger debuteerde juist dit seizoen in het eerste van PSV.

De bekende Italiaanse transfergoeroe Fabrizio Romano meldt de aanstaande transfer maandag op sociale media.

"Al Ahli heeft een mondeling akkoord bereikt om Matteo Dams van PSV Eindhoven te contracteren. De documenten moeten nog worden gecontroleerd, daarna reist hij naar Saudi-Arabië voor medische tests", schrijft Romano. Miljoenen

Volgens PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhoven Dagblad is er ' 9 miljoen euro en een bonus van 1 miljoen euro' gemoeid met de deal. Dams zou bij een transfer direct een van de jongste spelers zijn in de Saudische voetbalcompetitie. Doorgaans kiezen vooral gearriveerde voetbalvedetten voor een vertrek naar het Midden-0osten, waar de financiële mogelijkheden oneindig lijken.