'Doelpuntenmachine' Fenna Kalma komt van Wolfsburg naar PSV

Voetbalster Fenna Kalma heeft maandag een contract getekend bij het vrouwenteam van PSV. De 25-jarige spits, in 2022 topscorer van de wereld in het vrouwenvoetbal, komt over van de Duitse club VfL Wolfsburg. Ze is in Eindhoven vastgelegd tot de zomer van 2028.

"Met Fenna haalt PSV een doelpuntenmachine in huis", meldt de Eindhovense club. Kalma speelde eerder in de Vrouwen Eredivisie voor sc Heerenveen en FC Twente. Daar bewees ze al een topspits te zijn. In 126 wedstrijden maakte ze 120 doelpunten.