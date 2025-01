Kinderwagen van Stefanie mag niet in hal van flat staan: 'Ik zit gevangen'

Stefanie Tak (35) uit Eindhoven baalt enorm. Ze mag de kinderwagen voor haar baby niet meer in de hal van de portiekflat laten staan vanwege de brandveiligheid. Dat heeft ze van verhuurder Woonbedrijf te horen gekregen. De alleenstaande moeder woont driehoog en een lift is er niet. Door een ziekte heeft ze een evenwichtsstoornis. Een baby en ook nog een wandelwagen dragen, is volgens haar onmogelijk. Ze hoopt dat de verhuurder met een oplossing komt.

Woonbedrijf laat weten dat meerdere huurders hebben gereageerd op de aangescherpte regels. Van bewoners die constateren dat het in hun complex nog niet op orde is en vragen actie te ondernemen. Tot huurders die het niet eens zijn met de nieuwe regels omdat 'de gezelligheid verdwijnt'.

Stefanie voelt zich ‘opgesloten’ in haar eigen flat. "Zodra deze regel echt gehandhaafd gaat worden, zitten mijn zoon en ik letterlijk vast in onze woning. Ik heb geen auto en ik ben afhankelijk van zijn wagen om met hem naar buiten te kunnen."

Vanaf 1 juli vorig jaar heeft de overheid strengere regels ingevoerd. Daarin staat wat er wel of niet in gemeenschappelijke ruimte van woongebouwen mag staan. Het gaat om spullen die vluchtweg blokkeren of vlam kunnen vatten.

Woonbedrijf zegt te willen kijken naar een eventuele oplossing en dat daar al een gesprek over geweest. "In dit specifieke geval zijn we al in contact met de bewoner hierover. Ook is er binnenkort een inloop in het gebouw waar mevrouw woont. Zij weet daarvan en is ook daarvoor uitgenodigd om daarbij verder in gesprek met ons te gaan."

"Ze verlangen van mij dat ik de wagen vanwege de brandveiligheid in de kelder zet. Die is alleen toegankelijk met een trap. Ik kan niet met de wagen en mijn zoontje de trap af", zegt Stefanie. Dat heeft alles te maken met haar ziekte Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid (BPPD). "Ik heb een evenwichtsstoornis. Ik kan af en toe in één keer duizeling worden. Dus ik ben sowieso al heel voorzichtig op de trap."