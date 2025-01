Agressieve loslopende honden vallen ouder echtpaar aan

Twee loslopende honden hebben maandag in totaal drie mensen aangevallen. De honden liepen los op de Molenweg in Zevenbergen. Dat meldt de politie. Rond elf uur in de ochtend werd een ouder echtpaar aangevallen. Een derde slachtoffer meldde zich enkele uren later.

Omstanders hebben, direct nadat de honden het echtpaar hadden aangevallen, geprobeerd met hun auto’s de honden op afstand te houden, meldt de politie. De politie trof de twee slachtoffers bebloed aan. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de man en vrouw gaat, is onbekend.