Zendmast bezorgt buurt slapeloze nachten: 'Kaboem, kaboem gaat het'

Ronkende dieselmotoren bij een zendmast zorgen voor geluids- en stankoverlast in de Bredase wijk Haagse Beemden. Bewoners bij de kruising Emerparklaan en Achtererf klagen er al een jaar over, maar worden naar eigen zeggen niet gehoord door de gemeente. "We kunnen hier niet met de ramen open slapen."

"Wij horen vooral 's nachts het geluid van de generatoren en als ik buiten loop, stinkt het naar diesel", zegt buurtbewoner Bert Fijneman. "De gemeente wil dat mensen straks niet meer met dieselbusjes de stad in kunnen, maar dit staan ze wel toe. Daar begrijp ik niets van." Bert en andere omwonenden bij het kruispunt Emmerparklaan/Achtererf hebben al een jaar last van twee dieselgeneratoren die bij een nieuwe 5G zendmast staan. Als de aanwezige zonnepanelen hun werk niet kunnen doen, slaan die aan. En dat gebeurt vaak. Heel vaak. In onderstaande video zie en hoor je de zendmast:

"Als je 's nachts wakker wordt, kom je daarna niet meer normaal in slaap."

"De zonnepanelen die er liggen zijn net genoeg om wat pannetjes water in je keuken op te warmen", zegt buurtbewoner Peter cynisch. Hij woont ook dichtbij de zendmast aan de Geererf. "Die zijn gewoonweg niet toereikend en daarom staan die twee dieselmotoren al een jaar dag en nacht te draaien. Ze hebben vier keer niet aangestaan en dat is waarschijnlijk geweest omdat de diesel op was." Die diesel geeft volgens hem en meerdere buurtbewoners stankoverlast. En de generatoren maken teveel herrie. Door het vele verkeer van de rondweg in de buurt valt dat overdag mee, maar 's nachts begint de geluidsoverlast. "Dat ding staat constant te dreunen", vertelt Bert Fijneman, die zo'n zestig meter van de zendmast woont. "Kaboem, kaboem, kaboem! Als je 's nachts wakker wordt, kom je daarna niet meer normaal in slaap. Het is niet zo dat je je vingers in je oren moet stoppen, maar het geluid overheerst."

Eén van de twee dieselgeneratoren die op de kruising bij de zendmast staan.

"Ik denk dat ze daar bij de plaatsing van de zendmast geen rekening mee hebben gehouden", vervolgt hij. "Of dat ze denken: het zal allemaal wel." Volgens een bewoner aan het Boerenerf, een straat verder, is daar de fout gemaakt. "Ik heb er zelf niet zo'n last van", zegt hij. "Maar ik hoor mijn vrouw er wel over. Ze hadden die zendmast ook gewoon veel verder op het industrieterrein moeten zetten."

"Er zitten hier bijna geen insecten en vogels meer."