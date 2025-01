Tilburgse studenten geschokt na vlammenzee door ontplofte airfryer

"Mensen hadden nog honger om één uur 's nachts", vertelt de Tilburgse student Jesper. Hij werd in de nacht van zondag op maandag zijn kamer uit gebonkt. "Brand!", riepen zijn huisgenootjes. "Ik gok dat de airfryer geëxplodeerd is."

Jesper lag net een paar minuten 'in zijn nest', toen zijn huisgenootjes op zijn deur begonnen te bonken. "En kijk, we wonen in een studentenhuis, daar wordt wel vaker een grapje uitgehaald. Maar op een gegeven moment werd het wel iets serieuzer. Toen ben ik toch maar even gaan kijken." De student zag rook onder de deur vandaan komen. Er bleek brand op zijn verdieping te zijn. "Toen heb ik mijn bril op gezet, mijn jas aangedaan en ben ik op mijn slippertjes naar buiten gerend. Daar was het koppen tellen."

"Gelukkig is er niemand achtergebleven."

Hij vertelt dat het paniek was en dat het tellen ook niet zo goed ging, door de stress. "Er was één iemand wel heel diep in slaap. Die sliep met zijn deur op slot, dus daar moesten we wat meer moeite voor doen. Maar gelukkig is er niemand achtergebleven." "Sommige mensen waren bijna naakt, maar gelukkig waren er onderkoelingsdekens", vertelt student Weronica. Zij woont in het complex tegenover Jesper, maar moest ook haar kamer uit. "Waarschijnlijk is iedereen nu bang om überhaupt een kaarsje aan te steken", zegt ze.

"Ik twijfelde of ik as zag, maar ik denk eigenlijk dat ik gewoon wat vaker schoon moet maken."