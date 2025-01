Miauw! Dit zijn de tien populairste kattennamen

Bij kattenliefhebbers in onze provincie blijft Simba, net als in 2022 en 2023, de populairste naam. Ook grappige namen doen het goed, zoals: Drumstick, Hello Kitty of Peukie.

Jaarlijks zet huisdierenverzekeraar Figo Pet de populairste kattennamen op een rij. Zo'n 2600 kattenbezitters werd gevraagd de naam van hun geliefde huisdier door te geven. Top 10-kattennamen van Brabant (2024):