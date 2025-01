112-nieuws: dure auto uitgebrand • jongeren bekeurd voor illegale brand

8.04

Het verkeer op de snelweg A67 in de richting van Eindhoven moet rekening houden met extra reistijd en filevorming, zo meldt de ANWB. Oorzaak is een ongeluk. De weg tussen Asten en Geldrop is weliswaar vrij, maar de vertraging was tegen kwart voor acht nog 40 minuten en er staat een file van 5 kilometer. Rond acht uur was er nog sprake van een minuut of tien extra reistijd.