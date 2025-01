112-nieuws: fietser aangereden door auto • 'woningbrand' was in kelder

12.05

Bij een chocolaterie in Valkenswaard is gisternacht ingebroken. Volgens een medewerkster is er geld gestolen nadat een deur was geforceerd. Bij de inbraak is ‘rommel gemaakt, maar verder geen schade aangericht’, zo laat ze ook weten. De diefstal werd gistermorgen ontdekt. De zaak aan de Handwerkstraat is toen een uur later dan normaal het geval is, opengegaan. Het was de tweede keer in een paar maanden tijd dat de chocoladewinkel doelwit was van een diefstal. De vrouw wilde niet zeggen hoeveel geld er ditmaal buit is gemaakt.

Volgens de politie moet de inbraak tussen zondagmiddag vijf uur en gistermorgen tien over halfelf zijn gepleegd. Ze zoekt camerabeelden, die haar een handje kunnen helpen.