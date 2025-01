Tilburg zet kruis door 'X', gemeente stopt met platform van Elon Musk

De gemeente Tilburg stopt met het gebruik van online platform X, voorheen Twitter. Ze wil haar burgers niet meer informeren via het medium van Elon Musk. Dat is maandagavond besloten nadat de gemeenteraad met een krappe meerderheid de motie van de PvdA aannam. De meerderheid van de raad vindt dat het Amerikaanse platform een giftig platform is dat zich bewust niet aan Europese regels houdt en desinformatie verspreidt.

Burgemeester Weterings zei in de raad dat het goed is om een statement te maken en dat ook het college daarom van X af wil. Weterings: “Er zijn zorgen bij het college, ook bij de burgemeester over de effecten van datgene wat in de Amerikaanse politiek gebeurt.“ Daarmee doelt Weterings op de innige band die er is tussen Elon Musk, de eigenaar van X en de Amerikaanse president Donald Trump, de manier waarop X op dit moment gerund wordt en wat er allemaal op geschreven wordt.

Totale vrijheid

Een groot deel van de raad, net geen meerderheid wil graag op X blijven. LST, VVD, Forum voor Democratie, 50plus, CDA en SP stemden tegen de motie. X is volgens de LST een voorbeeld van de totale vrijheid van meningsuiting. De SP vindt dat op X nu de slechteriken winnen. En het CDA zou graag willen dat er eerst gediscussieerd wordt over alle sociale media waarop Tilburg zich begeeft, voordat besloten wordt om van X af te gaan.

Maar daar wil het college van burgemeester en wethouders niet op wachten. Weterings beloofdr de raad wel dat er ook kritisch naar de andere social mediaplatforms gekeken gaat worden, maar eerst wordt er een punt gezet achter X en wordt gekeken of er een alternatief is waar de burgers naar toe verwezen kunnen worden zoals Bluesky of Mastodont.

De gemeente Tilburg heeft op dit moment bijna 18.000 volgers.