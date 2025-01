Dit carnavalsembleem steunt kinderen met hartafwijking, zoals Bente (2)

Carnavalsemblemen zijn er in alle soorten en maten, maar het embleem van Diane van Son (35) uit Elshout is anders dan anders. Met het door haar bedachte 'M'n hartje klopt door jou'-embleem, dat op de kiel kan worden gespeld, wordt geld ingezameld voor kinderen met een hartafwijking. Wat begon als een kleinigheidje voor vrienden en familie, neemt inmiddels serieuze vormen aan: iedereen wil het embleem hebben.

Bente, de inmiddels tweejarige dochter van Diane, is geboren met een hartafwijking en onderging toen ze 10 maanden oud was een openhartoperatie. Twee jaar later gaat het goed met haar, maar haar moeder Diane van Son (35) weet dat niet alle kinderen dat geluk hebben. Tijdens carnaval in Oeteldonk ontstond het idee voor het embleem 'M’n hartje klopt door jou', waarmee ze geld inzamelt voor kinderen met een hartafwijking. Toen Diane twintig weken zwanger was van haar dochtertje Bente zagen artsen op de echo dat er iets niet goed was met haar hartje. Dat leek toen niets ernstigs. Maar na de geboorte ontdekten artsen een groot gat in het hartje van Bente. "We zijn daar heel erg van geschrokken. Gelukkig wist ik een beetje wat het inhield, want ik ben huisarts. Maar het bleef doodeng”, vertelt Diane. “In eerste instantie dachten de artsen dat een operatie pas noodzakelijk was als Bente vier jaar of ouder zou zijn. Maar ze was vaak ziek, snel moe en zweette veel. Bij een controle bleek het echt niet goed te gaan.”

Bente kwam op de wachtlijst en werd binnen een maand geopereerd. “Dat was spannend, want een openhartoperatie is niet zonder risico’s. Het moment dat we haar moesten wegbrengen naar de operatiekamer en daar achter moesten laten, dat is het moeilijkste wat je moet doen als ouder. Ik word er nog emotioneel”, zegt Diane met tranen in haar ogen.

“Je spreekt ook ouders waarbij het niet goed gaat.”

Inmiddels gaat het goed met de tweejarige Bente, maar haar moeder beseft dat ze veel geluk heeft gehad. “Je spreekt in die tijd ook ouders van kinderen met een hartafwijking bij wie het niet goed gaat”, zegt Diane.



Een halfjaar na de operatie van haar dochter, besloot Diane iets te doen voor de kindjes en ouders die hetzelfde meemaken. “Dat idee ontstond tijdens de Elfde van de Elfde in Oeteldonk twee jaar geleden. Toen had ik het met mijn zusje en vriendinnen over de operatie die toen net een half jaar achter de rug was”, vertelt ze. “Toevallig waren er andere mensen in Den Bosch die iets verkochten voor het goede doel. Zo kwamen we op het idee om een embleem te ontwerpen en verkopen voor kinderen met een hartafwijking.”

“Steeds meer kindjes met een hartaandoening kunnen genezen.”

Afgelopen zomer heeft Diane samen met haar twee zussen en een vriendin hard gewerkt aan het ontwerp. Op het embleem staat een kikker met een hartvormige ballon in zijn hand. Met daarbij de tekst ‘mijn hartje klopt door jou’. “Daarmee willen we laten zien dat steeds meer kindjes met een hartaandoening kunnen genezen en blijven leven”, legt Diane uit. De opbrengst gaat naar Stichting Hartekind, die onderzoek en zorg financiert om hen betere behandelingen te bieden.

Het carnavalsemblemen 'M’n hartje klopt door jou' (foto: Megan Hanegraaf).