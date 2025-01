Er is woensdagochtend een overleden persoon gevonden op het voordek van een groot vrachtschip bij Sluis III aan de Dongensekanaaldijk in Tilburg. De omgeving is afgezet met linten en de recherche doet onderzoek.

Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd en wie de overleden persoon is. Later meer

Foto: Toby de Kort/SQ Vision

