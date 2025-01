Man gewond bij steekpartij in huis, vrouw opgepakt

In een huis aan de Woutersberg in Breda is woensdagmiddag een man gewond geraakt bij een steekpartij. Agenten hebben na de steekpartij een vrouw opgepakt. Zij is een verdachte in de zaak, meldt de politie.

De steekpartij gebeurde om kwart voor twee. Agenten zijn woensdagmiddag bezig met onderzoek in het huis. Ook is een gedeelte van de straat afgezet met lint.

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De man is gewond geraakt aan zijn arm, meldt een 112-correspondent van Omroep Brabant. Agenten doorzoeken ook de kliko's bij het huis. Waar ze precies naar op zoek zijn is onduidelijk.