Gewonde zwanen zitten vast in de modder, brandweer schiet te hulp

Twee gewonde zwanen zijn woensdagmiddag door de brandweer gered uit de modder. Ze zaten vast in een weiland aan de Sasweg in Sprang-Capelle. Twee brandweermannen in speciale pakken gingen het weiland in om de dieren uit hun lijden te verlossen.

Een vogelspotter merkte de twee gewonde dieren op en schakelde hulp in. In eerste instantie kwam de dierenambulance naar de Sasweg en zij hebben vervolgens de brandweer gebeld. De gewonde zwanen zijn uiteindelijk meegegaan met de dierenambulance.

Foto: FPMB Erik Haverhals

Foto: FPMB Erik Haverhals