Selectie van Liverpool FC drinkt koffie in Eindhoven en laat briefje achter

In wielercafe Cyklist op het Eindhovense NRE-terrein kwamen woensdagmiddag bijzondere gasten langs. De hele selectie van de Engelse voetbalclub Liverpool FC kwam er koffiedrinken. En ze lieten ook nog eens een mooi souvenir achter in de vorm van een briefje waarop tactische aantekeningen.

Liverpool FC speelt woensdagavond in verband met de Champions League tegen PSV in het Philips Stadion. Voor de wedstrijd gingen de voetballers nog even naar het café. Barista Pleun stond net achter de bar. "Toen moesten we in een keer veertig koffies maken. Dat was even heftig", zegt ze.