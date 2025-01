A2 bij Eindhoven woensdagavond dicht door spoedreparatie asfalt

De A2 tussen knooppunt Leenderheide en Valkenswaard gaat woensdagavond vanaf acht uur dicht. Rijkswaterstaat laat weten dat de snelweg richting Maastricht dicht gaat vanwege een spoedreparatie en de hele avond en nacht duurt.

Op een foto van Rijkswaterstaat is een gat in de weg te zien. Dat gedeelte moet opnieuw worden geasfalteerd. ''Na een periode met veel regen en schommelingen rond het vriespunt is dit helaas het gevolg", laat Rijkswaterstaat weten.

Het gat in de weg is op het moment gevuld met zogenaamd 'koud asfalt'. Dat is een speciaal mengsel dat wordt gebruikt voor het repareren en onderhouden van wegen. "Maar dat is een pleistertje totdat we vanavond de grote operatie gaan doen."

Omleidingen

De verkeersorganisatie adviseert verschillende omleidingen. Zo kan verkeer richting Weert het beste omrijden over de A67, dan de N266 en via de N275 uitkomen in de Limburgse stad. Richting Valkenswaard wordt eerst de A67 geadviseerd om vervolgens de N69 te pakken.