Bewoners van zorgcentrum klaar met hardrijders: 'Lijkt wel een racebaan'

Weggebruikers die zich niet aan de verkeersregels houden, zorgen voor overlast bij bewoners van een zorgcentrum aan de Veldhovenring in Tilburg. Het gaat om mensen met een licht verstandelijke beperking. Twee bewoners van de Amarant-locatie in de straat startten daarom een petitie. Ruim 500 handtekeningen werden opgehaald én aangeboden aan de burgemeester tijdens de laatste raadsvergadering. “We willen dat er maatregelen genomen worden, want ook wij moeten veilig deel kunnen nemen aan het verkeer.”

Ook op woensdagochtend rijdt er veel verkeer over de Veldhovenring. Zeker niet allemaal te hard, maar zowel Tineke Bosse als Sylvana Koetje hebben al vervelende situaties meegemaakt toen ze wilden oversteken. “Het was groen voor mij en ik wilde oversteken, maar dat heb ik toen net niet gedaan. Maar goed ook, want er reed een auto met geblindeerde ramen door rood. Dan was ik er niet meer geweest”, vertelt Sylvana. Tineke kreeg zelfs een grote mond terug toen ze er iets van zei. “Ik zag het nog net op tijd, maar ik mopperde wel tegen ze. Aan die grote mond heb ik dan gewoon lak.”

De problemen stapelen zich op, want volgens Sylvana en Tineke is de situatie allesbehalve veilig. “We durven bijna niet over te steken. Er wordt gewoon door rood gereden, zowel door fietsers als auto’s”, vertelt Sylvana.

"Niet normaal hoe hard ze hier scheuren."

Tineke vult aan: “Het lijkt wel een racebaan, niet normaal hoe hard ze hier scheuren.” Samen met hun begeleiders Angeline van Esch en Wilton Sluiters gingen de bewoners van Amarant de straat op. “Je hoefde de woorden ‘Veldhovenring’ en ‘te hard rijden’ maar te noemen en ze tekenden al”, geeft Sluiters aan. In totaal werden er maar liefst 500 handtekeningen opgehaald van allerlei mensen uit de buurt. De petitie werd maandagavond onder toeziend oog van een overvolle publieke tribune in de raadszaal overhandigd aan de burgemeester. “Dank voor deze petitie en de duidelijke toelichting. Ik ga ervan uit dat er mensen in de raad zijn die hierover willen spreken. Jullie vraag is heel erg duidelijk”, aldus de burgemeester.

De bewoners van de Amarant-locatie zijn klaar met de hardrijders (foto: Omroep Tilburg).