Topsporter Fleur maakt docu over haar sport: 'Ging wereld voor me open'

Fleur van Opijnen (22) weet wat erbij komt kijken om te presteren op topniveau. Als lid van Team Ice United uit Den Bosch haalde ze al meerdere keren het WK synchroonschaatsen. Ze zette als studente ook een topprestatie neer. Haar afstudeerproject werd een ruim 31 minuten durende documentaire over haar team. “Ik heb me na het filmen een week lang in een huis opgesloten om alle beelden te bekijken.” 'We’re here to stay’ - een ode aan Team Ice United is vanaf zondag 11.15 uur te zien op Brabant+.

Voor haar afstudeerproject aan de Breda University of Applied Sciences kreeg de studente Creative Business alle vrijheid. “Ik had al langer de wens om een documentaire te maken over mijn eigen team en dan het liefst dat ik er zelf onderdeel van was. Na een tijdje vond ik dat dit het juiste moment was. Na mijn afstuderen komen er allerlei verplichtingen en dan is er minder vrijheid om zo’n project aan te pakken.”

"Er kwam veel op mijn bordje."

Vanaf begin 2024 volgde ze haar team dat succesvol op jacht ging naar het WK synchroonschaatsen in het Kroatische Zagreb. “Er kwam veel op mijn bordje, want naast het maken van een documentaire zaten we volop in de voorbereiding op een WK-ticket. Presteren stond op één, maar de docu moest ook perfect worden. Gelukkig kreeg ik hulp van medestudenten en schaatsbond KNSB.” De documentaire geeft een beeld van wat synchroonschaatsen is, maar zet ook alle teamleden van Team Ice United in het licht. Fleur nam zelf de interviews af, de beelden op het ijs werden gemaakt door vriendin Jip Tissink. “Het was lastig om vooraf een script te maken, want in de topsport weet je niet hoe het loopt. Er was enorm veel beeldmateriaal. Ik kon het maar beter hebben, dacht ik.”

Een beeld uit de documentaire We’re here to stay.

Synchroonschaatsen, kunstschaatsen met een zestienkoppige groep, speelt een belangrijke rol in het leven van de Kerkdrielse. Als meisje van 6 jaar begon ze met individueel kunstschaatsen in Den Bosch. Zo’n tien jaar later verloor ze het plezier in de sport. “Ik had het synchroonschaatsen bij de Bossche Kunstrij Vereniging weleens gezien, maar ik wist niet dat het zo geweldig was. Het teamgevoel is bijzonder. Ook de sfeer bij wedstrijden was veel leuker dan ik gewend was. Er ging een wereld voor me open.”

"Er gaat ontzettend veel tijd inzitten."

Het Bossche team komt zeker drie keer per week samen voor urenlange trainingen. “Er gaat ontzettend veel tijd inzitten. In bepaalde landen is de sport heel groot, in Nederland is het zonde dat weinig mensen het kennen. Synchroonschaatsen wordt daardoor misschien wat minder serieus genomen." “Het is topsport en op deze manier kunnen we laten zien wat we allemaal doen. Ik besef dat deze docu er niet voor gaat zorgen dat het ineens een olympische sport gaat worden, maar alle kleine beetjes helpen.”

"Je leert er veel van, ook voor de rest van je leven."

Tijd om uit te rusten heeft Fleur niet. Haar team strijdt tegen het Eindhovense Team Illumination om een plek op het WK in Finland. “Een spannende tijd waarin we keihard trainen. Ook een periode waarin je als team en individu flexibel moet zijn, omdat er altijd dingen kunnen gebeuren die je niet verwacht. Je leert er veel van, ook voor de rest van je leven.” Op werkgebied is ze van plan om samen met vriendin Jip een eigen bedrijfje te starten. “Ik wil zoveel mogelijk ervaring opdoen. In de toekomst hoop ik veel mooie dingen te mogen maken en verhalen te vertellen. Het zelf maken en bedenken en die creatieve visie tot leven zien komen, is het allerleukste.”

Bekijk de docu bij Omroep Brabant Ben jij benieuwd naar de documentaire? Vanaf zondag 2 februari 11.15 uur is We’re here to stay - een ode aan Team Ice United te zien via Brabant+.