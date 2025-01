PSV wacht mogelijke confrontatie met Feyenoord na zege op Liverpool

PSV heeft woensdagavond in de Champions League knap met 3-2 gewonnen van het tot vandaag nog ongeslagen Liverpool. De Engelsen hadden wel een team vol met reserves gestuurd naar Eindhoven. Door de overwinning op Liverpool plaatsen de Eindhovenaren zich voor de volgende ronde en hebben ze zelfs het thuisvoordeel. Mogelijke tegenstanders in de tussenronde zijn Juventus en Feyenoord.

PSV moest na een kwart wedstrijd in de achtervolging en maakte gelijk via Johan Bakayoko die twee Liverpool-verdedigers het bos instuurde. Lang stond de 1-1 niet op het scorebord want vijf minuten later kwam Liverpool op voorsprong via Harvey Elliott.

Het was uitgerekend Cody Gakpo die het doelpuntenbal opende in het Philips Stadion. De Eindhovenaar keerde terug bij de club waar hij jarenlang zat en als aanvoerder de beker won. Hij mocht het cadeautje van Veerman, die een stomme overtreding in het strafschopgebied maakte, uitpakken.

Leuke eerste helft

Liverpool leek met een voorsprong de rust in te gaan maar in de slotminuten van de eerste helft draaide PSV het nog helemaal om. Ismael Saibari maakte de 2-2. In de blessuretijd zette Ricardo Pepi PSV op voorsprong.

Zowel Liverpool als PSV konden lekker vrijuit voetballen en wisten allebei al dat ze (zo goed als) door waren. Dat maakte het een ontzettend leuke wedstrijd om naar te kijken. Wat nog spannender was om naar te kijken was de ranglijst. Op basis van de ranglijst was al een eerste voorbode te zien voor de loting van aanstaande vrijdag.

PSV tegen Juventus of Feyenoord

De potentiële tegenstanders voor PSV wisselden constant doordat alle wedstrijden in de laatste speelronde tegelijk gespeeld werden. In Eindhoven gebeurde niet veel meer waardoor PSV knap wist te winnen van Liverpool. Al was van een serieuze krachtmeting geen sprake. Beide ploegen speelde met een veredeld B-elftal. In de slotfase kreeg Liverpool verdediger Amara Nallo nog rood, maar de 3-2 bleef op het scorebord staan.

Veel spannender waren de mogelijke tegenstanders van de Eindhovenaren in de tussenronde. Uiteindelijk wees de stand uit dat PSV vrijdag gekoppeld kan worden aan Feyenoord en Juventus. Eerst wacht een uitwedstrijd in de week van 10 februari. Een week later kan PSV in eigen huis de achtste finale bereiken.