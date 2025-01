Eindhoven Airport moet veiliger: criminelen smokkelen te makkelijk drugs

Er zijn te veel zwakke plekken op Eindhoven Airport, waar criminelen makkelijker hun slag kunnen slaan met drugshandel, corruptie of mensenhandel blijkt uit onderzoek. De Marechaussee, RIEC, Defensie, gemeente en de luchthaven slaan nu de handen ineen om die problemen aan te pakken.

Volgens Eindhoven Airport wordt er bij controles vooral gelet op explosieven en vuurwapens. De focus ligt vooral op luchtvaartveiligheid, waarmee de luchthaven terrorisme wil voorkomen, schrijft Studio040.

Drugs, witwassen of mensensmokkel krijgen minder aandacht, omdat het geen wettelijke verplichting is van het vliegveld. Daar willen de gemeente, Eindhoven Airport, de Marechaussee en Defensie nu samen verandering in brengen.

De partijen ebben een onderzoek laten uitvoeren over de veiligheid van het vliegveld. Daaruit blijkt dat er meerdere blinde vlekken zijn bij de controles van reizigers en bagage.

Eén van die blinde vlekken is de bagagehal. De Koninklijke Marechaussee geeft aan dat er daar weinig toezicht is. Zo is er geen alarm wanneer de bagageband wordt aangeraakt. Bagage kan daarom voor controle van de band worden gehaald om er vervolgens andere spullen in te doen.

De Marechaussee kan niet kijken naar de camerabeelden in de bagagehal en dat is een van de voorbeelden waarop de samenwerking tussen de Douane, Marechaussee en beveiligingsdiensten verbeterd kan worden.