Balkon valt gedeeltelijk uit elkaar na ontploffing explosief

Op een balkon van een appartement aan de Jan Vermeerlaan in Roosendaal is woensdagavond een explosief ontploft. Het glaswerk van de ramen ligt eruit, de ruit van de balkondeur is flink gebarsten en het balkon is voor een deel uit elkaar gevallen na de ontploffing.

De relingen en het glaswerk van het balkon vielen van de eerste verdieping naar beneden door de knal en liggen op de weg. Bij de ontploffing raakte niemand gewond.

Het glaswerk van de ramen ligt eruit en de balkondeur is flink beschadigd geraakt door de knal. De toegangsdeur naar de appartementen is ook beschadigd, maar of dat door knal van woensdagavond komt is nog niet duidelijk. Direct na de knal kwamen een hoop buurtbewoners kijken wat er aan de hand was. De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing.

Het glaswerk viel van de eerste verdieping naar beneden (foto: SQ Vision/Christian Traets).

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing (foto: SQ Vision/Christian Traets).