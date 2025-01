A2 richting Den Bosch dicht: grote asfaltmachine verwoest berm

De A2 vanuit Eindhoven richting Den Bosch is donderdagochtend tot half elf dicht. Een machine om te asfalteren is rond halfdrie 's nachts van een oplegger gevallen. Vervolgens belandde het gevaarte in de vangrail van de middenberm.

De machine is inmiddels uit de vangrail getakeld, meldt Rijkswaterstaat. De schade aan de middenberm is groot. Rijkswaterstaat is druk bezig om de vangrail en de berm te repareren.

Grote drukte verwacht

De files rondom Eindhoven en op de omleidingsroutes liepen donderdagochtend op. Daarom adviseert Rijkswaterstaat weggebruikers om hun reis vanaf Eindhoven richting Den Bosch tot na de ochtendspits uit te stellen. Ook in de andere rijrichting op de A2, tussen afrit Best-West en Best, is een rijstrook gesloten voor werkzaamheden. Vanuit Maarheeze richting Eindhoven stond donderdagochtend ook een lange file door een ongeval. Daar ging de linkerrijstrook dicht. Wil je toch richting Den Bosch vanuit Eindhoven? Dan kun je omrijden via Tilburg over de A58 en A65 en via Veghel over de A50. Houd dan wel rekening met lange files.