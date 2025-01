Puinhoop op A2 na ongelukken, advies reis uit te stellen richting Den Bosch

Het is donderdagochtend druk op de weg rond Eindhoven. Terwijl de A2 vanuit Eindhoven richting Den Bosch afgesloten is vanwege bergingswerkzaamheden, is op diezelfde weg bij Boxtel een ongeluk gebeurd. Vanaf Vught heb je drie kwartier vertraging. Weggebruikers die van Eindhoven naar Den Bosch moeten, wordt geadviseerd op om hun reis uit te stellen tot na de ochtendspits.

Op de A2 tussen knooppunt Vught en Boxtel zijn twee rijstroken dicht richting Eindhoven. Eén auto moet geborgen worden en de ambulance is aanwezig. Vanaf de andere kant, van Eindhoven naar Den Bosch is woensdagnacht een ongeluk gebeurd met een asfalteermachine. Die is daarbij in de vangrail beland. Bij knooppunt Ekkersweijer is de weg daardoor dicht. Er staan nu files rond Eindhoven en ook op de omrijroutes is het druk.