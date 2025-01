Brabant wil als eerste provincie in Nederland een eigen warmtenet

Een eigen warmtebedrijf dat helpt bij het aardgasvrij maken van Brabant. Niet alleen bedoeld voor de grote gemeenten, maar ook voor de kleinere kernen. Met dit onderzoek naar de haalbaarheid daarvan komt een lang gekoesterde wens van onder meer de SP in vervulling. De handtekeningen werden donderdag gezet. Brabant is de eerste provincie in Nederland die dit zo aanpakt: Een proeftuin voor de rest van Nederland.

Het Rijk wil dat de warmtevoorziening in Nederland niet meer alleen in handen is van private partijen. In de nieuwe 'Wet collectieve Warmte', die op 1 januari 2026 wordt ingevoerd, staat dan ook dat publieke instellingen zoals het Rijk, provincie en gemeenten een meerderheidsbelang moeten hebben in de warmtebedrijven. Warmte moet weer (meer) in publieke handen komen.

Brabant heeft in aanloop naar de invoering van die nieuwe wet zelf uitgebreid onderzocht hoe de inwoners van de provincie over een eigen publiek warmtebedrijf denken en dat was positief. Uit dat onderzoek werd ook duidelijk dat een warmtebedrijf dan ook weer niet te groot moet zijn. De plek van de ondertekening van de plannen is dan ook symbolisch: Het buurthuis in Lieshout, in de gemeente Laarbeek.

Niet alleen in grote steden

Want hoe groter het bedrijf, hoe moeilijker het is om ook in de kleinere kernen oplossingen te bieden voor de warmtetransitie. Wethouder Duurzaamheid Joan Briels van Laarbeek : "Als kleinere gemeente zijn wij nog zoekende naar collectieve warmteoplossingen. Het is positief dat de provincie samen met Enexis en Energie Beheer Nederland ook dit punt, de kleinere kernen, in het onderzoek mee willen nemen."

De warmte in de netten moet gaan komen uit duurzame bronnen, zoals aardwarmte, zonne-energie, restwarmte van industrie en groen gas. De provincie heeft in haar Warmtebronnenregister in kaart gebracht waar dit soort bronnen zich bevinden. Ook op lokaal niveau wordt er gekeken. Bijvoorbeeld naar warmte die vrijkomt bij de waterzuiveringen.