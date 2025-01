En nu is ie weer rood: in Breda moet je sprinten om de overkant te halen

Groen, rood, groen, rood. In centrum van Breda moet je flinke conditie hebben om het zebrapad over te steken. Want springt het verkeerslicht na lang wachten eindelijk op groen, dan is een sprintje nodig om op tijd aan de overkant te komen. En daar moet verandering in komen. “Zeker voor de mensen die slecht ter been zijn. Je hebt maar tien tot veertien seconden en dat is veel te krap.”

Met de stopwatch in de hand staat Peter Vissers voor het rode stoplicht te wachten bij de oversteekplaats van de kruising Vierwindenstraat en de Wilhelminasingel. Als het licht op groen springt loopt, hij in een normaal tempo naar de overkant, maar de laatste twee meter moet hij flink aanzetten. "Na 12,88 seconden werd het al rood en toen was ik er nog niet", zegt hij al kijkend op de stopwatch. "Dat is wel heel rap en dat red je gewoon niet. Ik zag een auto die zo kon optrekken, dus ik heb maar even een sprintje getrokken."

"Je moet er toch niet aan denken dat je dit met een rollator of rolstoel moet doen."

En zo heeft Peter Vissers met zijn lokale politieke partij Breda Beslist verschillende kruisingen in zijn stad getest. "Wij hebben bij meerdere routes en zonder te slenteren proefondervindelijk vastgesteld dat de oversteektijden voor voetgangers aan de korte kant zijn. Zeker als je ook nog eens met een stok loopt of nog meer beperkt bent. Je moet er toch niet aan denken dat je dit met een rollator of rolstoel moet doen. De overkant halen wordt dan gevaarlijk."

Dat merkt ook de 92-jarige Rikki als ze met haar rollator oversteekt. "Ik red het hier niet op tijd", zegt ze. "Maar dat is wel zo op meer plaatsen hier. Ik loop dankzij mijn rollator nog aardig door, maar ik weet dat andere mensen meer problemen hebben. Ook moeders met kleine kinderen bijvoorbeeld. Dat is gevaarlijk."

"We hadden eigenlijk het laatste stukje moeten rennen."

Ook andere voetgangers plaatsen hun vraagtekens. "Oh, we weten dat we het hier nooit halen", zegt een man van middelbare leeftijd. "Dat stoplicht staat veel te kort op groen. Het is best link want de auto's die de hoek omgaan, rijden meteen."

Reactie Veilig Verkeer Nederland Volgens Veilig Verkeer Nederland is er geen wettelijke regeling die vastlegt hoe lang het verkeerslicht op groen moet staan. De oversteektijd hangt volgens hen samen met de breedte van de weg. De wegbeheerder (in dit geval de gemeente) is verantwoordelijk voor het afstellen van de verkeerslichten, inclusief de oversteektijd bij de voetgangersoversteekplaatsen.

"Ik vind dat erg", zegt Peter Vissers van Breda Beslist . "Als je als stad inzet op bewegen en vitaliteit van je inwoners, dan moet iedereen veilig kunnen oversteken als ze een ommetje maken. En je moet daarbij vooral niet opgejaagd worden. Een wandeling naar en in het centrum moet ontspannen zijn." Hij snapt wel waar de korte oversteektijd vandaan komt. "Ik denk dat er meer prioriteit wordt gegeven aan de doorstroming van het autoverkeer, zodat er geen files ontstaan", legt hij uit.

"De overstekende voetganger kun je in het centrum best meer voorrang geven."