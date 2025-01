Afrit A59 afgesloten door gekantelde vrachtwagen met duizenden kilo's zand

Een vrachtwagen is op de Rietveldenweg in Den Bosch gekanteld. Dat gebeurde op het viaduct over de A59. De bestuurder is ongedeerd, maar over het fietspad ligt een enorme lading zand. Ook lekt er diesel uit de truck op de weg. Afrit Engelen op de A59 is afgesloten.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. De bestuurder van de vrachtwagen nam vanaf de A59 de afrit Engelen. Op het viaduct nam hij naar eigen zeggen heel rustig de bocht, maar toch kantelde de truck toen ineens.