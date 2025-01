Energie uit wind op zee wordt op deze plek omgezet naar huishoudstroom

De Standhazensedijk in Geertruidenberg is de plek voor een nog te bouwen zogeheten converterstation dat windenergie van zee omzet naar stroom voor huishoudens. Naast Geertruidenberg waren nog drie andere locaties in beeld voor deze 'super-omvormer', maar Geertruidenberg komt als meest geschikt uit de bus.

Om de elektriciteit te kunnen gebruiken die de windparken op zee produceren, moet de stroom van de windparken naar het hoogspanningsnet op land worden getransporteerd. Eén van de drie windparken die op zee worden gebouwd is 'Nederwiek 3'. De stroom van dat windpark wordt straks op land omgezet in een grote omvormer naar 380 kV wisselstroom. Die stroom kan dan zo het hoogspanningsnet op om verder te worden getransporteerd. Voor zo'n omvormer waren vier zoeklocaties in beeld in de gemeenten Moerdijk, Geertruidenberg, Drimmelen en Oosterhout. De ministers van Klimaat en Groene Groei en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben nu besloten dat het Geertruidenberg moet worden.

Hoe wind van zee aan land komt zie je hier.

De andere voorkeurslocaties zijn afgevallen, omdat ze niet tijdig beschikbaar zijn of omdat een station daar een te grote impact heeft op natuur en landschap, of qua geluidshinder ongeschikt is. Ook ligt bij Geertruidenberg al een 380kV station, een aansluiting op het hoogspanningsnet en dat is mooi meegenomen.

'De locatie Standhazensedijk kan tijdig worden gerealiseerd en heeft relatief beperkte effecten op de leefomgeving tijdens zowel de aanleg- als gebruiksfase', schrijven de ministeries. De ministers hebben voor dit project een voorbereidingsbesluit genomen. Met dit besluit wordt voorkomen dat in het beoogde gebied nog andere ontwikkelingen plaatsvinden die de uitvoering van het project onmogelijk maken. Een converterstation maakt geluid. TenneT moet voldoen aan wet- en regelgeving. De transformatoren zijn de belangrijkste geluidsbronnen. Deze komen in het omvormstation. Ook heeft zo'n enorm gebouw natuurlijk impact op het landschap. Daarom stelt TenneT een plan op met een landschapsarchitect en wordt ook de omgeving daarbij betrokken.

Waarom wind op zee? Wind op zee is de groene motor achter duurzame energie in Nederland. Intensief gebruik van windenergie op de Noordzee maakt Nederland minder afhankelijk van het buitenland. TenneT denkt dat windmolens op zee al over 5 jaar driekwart van onze energiebehoefte kunnen opwekken.