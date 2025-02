Buren bezorgd om uitbreiding zorgboerderij: 'Er is geen 24/7 begeleiding'

Bij zorgboerderij De Hooiberg in Netersel worden mensen met psychische klachten begeleid. Om deze mensen nog beter te kunnen helpen, wil de zorgboerderij uitbreiden met 14 tiny houses (kleine huizen) waar cliënten tijdelijk kunnen wonen. De buurt staat daar niet om te springen. "In een woonwijk waar een speeltuin is met kleine kinderen, dat vinden wij zorgelijk", zegt buurtbewoner Daan Meulebroeks.

De Hooiberg zit sinds een paar jaar in de Latestraat aan de rand van het dorp Netersel in de gemeente Bladel. Daan woont vlak bij de boerderij en vooralsnog heeft hij er geen overlast van. Alleen de plannen om uit te breiden, ziet hij niet zitten. "Mijn grootste zorg is dat er geen 24 uur per dag begeleiding is voor de mensen die in de tiny houses gaan wonen."

Daan is niet de enige die de tiny houses liever niet ziet komen. In de buurtapp hebben volgens hem meerdere mensen hun zorgen geuit en bij hem in de straat is nagenoeg iedereen bezorgd: "Sommigen willen het absoluut niet en anderen staan er voor open als er maar altijd begeleiding is."

Els Meijer is directeur van de zorgboerderij en zij snapt de zorgen van de buurtbewoners. "We hebben daarom bijeenkomsten georganiseerd tijdens de dorpsvergadering. Daar hebben we een presentatie gegeven omdat we aanvoelen dat mensen uit de buurt het best spannend vinden."