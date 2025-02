Deze stad 'begraaft' zijn prinsen weer op hun vertrouwde plek

Na meer dan een jaar afwezigheid worden de bronzen prinsentegels weer teruggelegd in de Bredase binnenstad. De tegels zijn een hommage aan de prinsen en het carnaval van het Kielegat vanaf 1936 en werden preventief verwijderd omdat er van de achtentwintig al vier waren gestolen. "In de Ridderstraat zie je straks weer de ware traditie van ons carnaval", zegt voorzitter Rutger Westenburg van stichting Kielegat.

Het heeft even geduurd, maar binnenkort krijgen de bronzen prinsentegels hun plekje weer terug tussen de kinderkopjes in de Ridderstraat. De gestolen tegels worden vervangen en alles wordt voorzien van een anti-diefstal laagje. Het is een belangrijke gebeurtenis voor de Bredase carnavalsvierders.

"De diefstal was voor ons een hele aderlating, want de Ridderstraat is onze prinsenstraat met carnaval", vertelt Rutger Westenburg, voorzitter van stichting Kielegat. "Hier worden de oud-prinsen dan ook figuurlijk begraven. Op de bronzen tegels staan hun namen en de periode dat ze actief waren. Het geeft eigenlijk de ware traditie van ons carnaval vanaf 1936 tot nu weer."

Voorzitter Rutger Westenburg van stichting Kielegat.

"Zeker op dit moment speelt dit thema enorm", vervolgt hij. "Het carnaval is de laatste jaren echt ontploft in Breda en we willen meer terug naar de oude tradities. Onze carnavalskleuren rood en oranje worden weer meer zichtbaar en de prinsentegels zijn ook echt één van die belangrijke tradities waar we trots op zijn en die we moeten bewaken."

"De gestolen prinsentegels leveren een forse rekening op."

De bronzen prinsentegels zijn niet eerder teruggeplaatst, omdat het budget bij stichting Kielegat ontbrak. Maar de gemeente Breda biedt nu hulp. "De gestolen bronzen tegels moeten we zelf aanschaffen en dat levert een forse rekening op", zegt Westenburg. "Maar de gemeente betaalt het terugplaatsen en daar zijn we erg blij mee. Normaal gesproken betalen ze dat niet, maar gelukkig zien ze de belangrijkheid ook in voor het Kielegatse carnaval." Er komt nu een speciale laag over de nieuwe en oude tegels om ze extra te beschermen tegen diefstal. Maar uitsluiten kan je natuurlijk niets. "Het produceren van zo'n bronzen tegel kost 1500 euro", besluit voorzitter Rutger Westenburg. "En als je die weer omsmelt, levert dat nog geen honderd euro op. Ik hoop daarom echt dat ze met rust worden gelaten."

Het gat dat de ontvreemde prinsentegel achterliet.