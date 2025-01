Twee jongens beroven man op klaarlichte dag en slaan op de vlucht

Een man is donderdagmiddag op de Beukenlaan in Eindhoven beroofd van zijn spullen. Hij liep rond drie uur naar de bushalte toen hij door twee jongens werd bedreigd. Hij moest zijn rugtas afstaan. Het slachtoffer werkte mee en gaf zijn spullen. De verdachten gingen er vandoor en worden nog gezocht.

Het slachtoffer vluchtte na de beroving naar een naastgelegen school. Daar schakelde hij hulp in, zegt een politiewoordvoerder.

De politie is met meerdere wagens in de omgeving op zoek naar de mogelijke daders. Ook is er een burgernetbericht verstuurd.

Het gaat om twee jongens in de leeftijd van 16 of 17 jaar oud. De eerste verdachte heeft een getinte huidskleur. Hij droeg een zwarte helm en zwarte kleding. De andere verdachte droeg ook een zwarte helm met daarop stickers. Hij had een blauwe jas en zwarte broek. De jongens zijn gevlucht op een champagnekleurige Vespa scooter.

De politie vraagt de daders niet zelf te benaderen, maar met 112 te bellen.