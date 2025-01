Zoektocht naar vermiste Joop (60) gaat onverminderd door

Bram van der Donk is al vijftien dagen lang met man en macht op zoek naar zijn vermiste vader Joop. De 60-jarige man ging op 15 januari weg van huis en sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem. Voor de familie en vrienden van Joop verloopt de zoektocht steeds moeizamer. "Je weet niet meer waar je zoeken moet", vertelt Bram.

"Speurhonden zoeken nog steeds naar sporen. We hebben al 2500 flyers uitgedeeld en we zijn langs de deuren gegaan", vertelt Bram.

De zoektocht leverde tot op heden geen concrete aanwijzingen op en dat valt hem zwaar. "We weten niet of het nog zin heeft. Het wordt emotioneel en fysiek steeds zwaarder voor ons, omdat we bijna niet meer weten waar we moeten zoeken."

