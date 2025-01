Coureur Job moet Rolex teruggeven na diskwalificatie: 'Erg jammer'

Autocoureur Job van Uitert (26) uit Dongen en zijn team van Tower Motorsports zijn door een mankement aan de auto gediskwalificeerd, nadat zij afgelopen weekend de Rolex 24 At Daytona in Amerika wonnen. De prijs van de meest beroemde langeafstandsrace ter wereld was een Rolex horloge ter waarde van zo'n 45.000 euro. "Jammer, want iedereen wil zo'n horloge."

"Ik heb leukere terugvluchten gehad", vertelt Job in het Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid. De coureur was pas net terug in Dongen nadat hij afgelopen weekend geheel onverwachts de 24 uursrace op het circuit van Daytona won. In een raceauto zit een soort houten vloer, een bodemplaat wordt dat genoemd. Deze plaat hoort volgens de regelementen in de autosport een minimale dikte te hebben.

"De vloer te erg weggesleten."

"Tijdens onze race is een rubberen demper kapot gegaan, waardoor de auto lager lag dan hij hoort te liggen. Daardoor hebben we de vloer te erg weggesleten tijdens de race en dat mag volgens de regels niet", legt Job uit.

Dat was een flinke domper voor Job en zijn teamgenoten, die ieder zo'n 118 rondjes reden met een snelheid van ruim 300 kilometer per uur.

Job van Uitert op het circuit van Daytona (foto: Tower Motorsports Media).

"Ik besefte nog niet echt dat we hadden gewonnen dus dat maakt het niet makkelijk. Toch is zoiets nooit leuk. Dit was voor mij de eerste race waarbij we als eerste over de finish kwamen", vertelt de coureur teleurgesteld. Al zes keer eerder reed Job de wereldberoemde 24 uur van Le Mans in Frankrijk. De race in het Amerikaanse Daytona was voor hem de derde keer, dit keer op uitnodiging van een oud-ploeggenoot om als extra wapen voor de lange wedstrijd aan te sluiten in het team.

"Na twee dagen het horloge weer inleveren."

Job en zijn teamgenoten kregen als prijs ieder een Rolex horloge ter waarde van vijfenveertigduizend euro. "Die had ik twee dagen en moet ik nu weer inleveren. Erg zonde want iedereen in de autosport wil dit horloge winnen." Als de coureur de keuze had tussen de winst of het horloge wist hij het wel. "Dan toch wel dat horloge", lacht Job. Toch kijkt hij ondanks de diskwalificatie niet anders naar zijn deelname. "Achteraf gezien blijft het een unieke ervaring." Meer dan ooit is hij nu gebrand om het volgend jaar anders te doen. "In de autosport heb je altijd één winnaar en veel verliezers. Ik ga er niet mee stoppen totdat ik die ene winnaar wordt."