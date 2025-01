PSV bevestigt knieblessure spits Ricardo Pepi

PSV kan voorlopig niet beschikken over Ricardo Pepi. De Amerikaanse spits heeft een knieblessure overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen Liverpool (3-2) in de Champions League van woensdag.

Ricardo Pepi kwam woensdagavond nog tot scoren in de wedstrijd met Liverpool, maar werd een kwartier voor tijd gewisseld voor Luuk de Jong. Een dag later is duidelijk geworden dat de Amerikaanse spits een knieblessure heeft opgelopen.