Brand in loods onder controle, brandweer moet nog uren nablussen

Een loods aan de Hoge Bremberg in Etten-Leur is donderdagavond volledig afgebrand. De brand ontstond rond negen uur. Naar verwachting zal de brandweer enige tijd aan het nablussen zijn.

De brandweer was bezig om de brand van buitenaf te bestrijden. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant adviseert om uit de rook te blijven en in woningen in de omgeving de ramen en deuren te sluiten de ventilatie in de woning uit te zetten.

De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar naastliggende panden.

De brandweer adviseert de ramen en deuren in de omgeving gesloten te houden zolang de rook zich verspreidt.