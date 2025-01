Chantal Nijkerken-de Haan wordt de nieuwe burgemeester van Vught

Chantal Nijkerken-de Haan wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Vught. Daarmee is ze de eerste vrouwelijke burgemeester van de gemeente. Als alles volgens plan verloopt, zal zij per 2 april 2025 officieel aan de slag gaan in haar nieuwe functie.

Chantal Nijkerken-de Haan (VVD) is geboren in Rijswijk. Ze is sinds 16 september 2024 waarnemend burgemeester van de Limburgse gemeente Beesel. Eerder was ze wethouder in de gemeenten Onderbanken, Meerssen en Venray. Tussen 2015 en 2021 was ze lid van de Tweede Kamer.