Pro-Palestijnse actievoerders uit universiteitsgebouw verwijderd

Actievoerders van Palestine Solidarity Tilburg (PST) zijn donderdagavond door de politie verwijderd uit de glazen gang van het Cobbenhagengebouw van de Tilburg University. Ze bezetten de gang omdat ze het niet eens zijn met het besluit van de universiteit om Israëlische universiteiten vooralsnog niet te boycotten.

Eerder op de dag vond er al een protestmars plaats. Vervolgens liepen de actievoerders vanuit het Koopmansgebouw via de glazen gang richting het Cobbenhagengebouw. Uit veiligheidsoverwegingen werd daarop de toegang naar het Cobbenhagengebouw afgesloten.

De demonstranten zijn boos over het volgens hen afwachtende beleid van de universiteit. “Elke dag dat de universiteit blijft samenwerken, draagt ze bij aan genocide”, hoorde Omroep Tilburg een van de actievoerders roepen door een megafoon.

In gesprek

De universiteit benadrukt haar morele verantwoordelijkheid serieus te nemen, maar wil eerst in gesprek met haar Israëlische partners voordat ze besluit de samenwerkingen op te schorten.

Volgens het college van bestuur is dit een manier om kritisch te reflecteren op de eigen rol en zich uit te spreken tegen mensenrechtenschendingen. Voor de actievoerders gaat die reactie niet ver genoeg.

Open brief

PST gaf aan een open brief te willen overhandigen aan voorzitter Wim van de Donk van het college van bestuur, maar hij was niet in de gelegenheid om die brief aan te nemen.

"Er hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met PST en er is aangeboden om op een ander moment met de rector in gesprek te gaan", laat de universiteit weten op de eigen website. "PST is niet op dit aanbod ingegaan en heeft aangegeven in de glazen gang te blijven."

Rustig

Het college van bestuur van de Tilburg University zegt het enorm te betreuren dat ze hierdoor genoodzaakt was om volgens protocol over te gaan tot ontruiming door de politie.

"De meeste demonstranten zijn na waarschuwingen uit zichzelf vertrokken. Enkele achtergebleven demonstranten zijn uiteindelijk op een rustige manier door de politie naar buiten begeleid."