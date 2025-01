Jumbo wil dat ON-presentatrice Blommestijn filmpje verwijdert

Jumbo wil dat Ongehoord Nederland-presentatrice Raisa Blommestijn het promofilmpje dat ze opnam in een Jumbo-winkel verwijdert. "Jumbo wordt nu zonder onze toestemming gebruikt voor een politieke boodschap, daarom zullen we haar vragen om de publicaties te verwijderen", reageert een woordvoerder.

In het filmpje kondigt Blommestijn de terugkeer van opinieprogramma Ongehoord Nieuws aan. Ze loopt met een winkelwagentje door de Jumbo en somt prijzen op van producten in haar mandje.

"Als het aan deze regering ligt, gaan we straks nog meer betalen voor onze boodschappen. Dan gaat het btw-tarief omhoog van 21 naar 21,4 procent. Ons geld wordt uitgegeven aan Afrika, de opvang van talloze kansloze migranten en de klimaatwaanzin. Het wordt hoog tijd dat u dit geluid weer gaat horen op de NPO", zegt Blommestijn in de video.

Jumbo zegt niet op de hoogte te zijn gesteld van het opnemen van de video. "We hebben ook geen toestemming gegeven. We hebben de afspraak dat media ons vooraf informeren en overleggen voor akkoord", zegt de supermarkt.

Op sociale media vonden mensen dat het leek alsof Jumbo op deze manier een podium gaf aan Blommestijn. In die verontwaardiging speelt ook mee dat de 30-jarige presentatrice in december is veroordeeld voor het beledigen van bevolkingsgroepen.